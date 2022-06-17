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Гроссмейстер Смагин оценил шансы Непомнящего на турнире претендентов в этом году

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Гроссмейстер Сергей Смагин поделился мнением о шансах шахматиста Яна Непомнящего на турнире претендентов в 2022 году.

«Все будет зависеть от его психологического состояния, от его устойчивости, от его способности забыть все плохое, что с ним происходило в матче за первенство мира, и показать свою лучшую игру, хотя ему будет очень-очень сложно. Тем не менее, шансы есть. Главное — абстрагироваться от всего происходящего вокруг. Ян, в принципе, это умеет», — цитирует Смагина «Газета.ru».

В прошлом году 31-летний российский шахматист Непомнящий одержал досрочную победу на турнире претендентов за тур до конца соревнований.

Турнир претендентов пройдет с 17 июня по 4 июля в Мадриде. Помимо Непомнящего, на соревнованях примут участие азербайджанец Теймур Раджабов, американцы Фабиано Каруана и Хикару Накамура, поляк Ян-Кшиштоф Дуда, представитель Франции Алиреза Фируджа, венгр Рихард Раппорт и китайский шахматист Дин Лижэнь. Победитель получит право сыграть с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном за мировую шахматную корону.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/06/17/17946668.shtml
Магнус Карлсен
Ян Непомнящий
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