Гроссмейстер Смагин оценил шансы Непомнящего на турнире претендентов в этом году

Гроссмейстер Сергей Смагин поделился мнением о шансах шахматиста Яна Непомнящего на турнире претендентов в 2022 году.

«Все будет зависеть от его психологического состояния, от его устойчивости, от его способности забыть все плохое, что с ним происходило в матче за первенство мира, и показать свою лучшую игру, хотя ему будет очень-очень сложно. Тем не менее, шансы есть. Главное — абстрагироваться от всего происходящего вокруг. Ян, в принципе, это умеет», — цитирует Смагина «Газета.ru».

В прошлом году 31-летний российский шахматист Непомнящий одержал досрочную победу на турнире претендентов за тур до конца соревнований.

Турнир претендентов пройдет с 17 июня по 4 июля в Мадриде. Помимо Непомнящего, на соревнованях примут участие азербайджанец Теймур Раджабов, американцы Фабиано Каруана и Хикару Накамура, поляк Ян-Кшиштоф Дуда, представитель Франции Алиреза Фируджа, венгр Рихард Раппорт и китайский шахматист Дин Лижэнь. Победитель получит право сыграть с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном за мировую шахматную корону.