Шипов назвал Лагно фаворитом в матче против Тань Чжунъи на шахматном турнире претенденток

Международный гроссмейстер Сергей Шипов заявил, что российская шахматистка Екатерина Лагно будет фаворитом в тай-брейке четвертьфинального матча против китаянки Тань Чжунъи на турнире претенденток в Узбекистане.

«У Лагно и Тань Чжунъи была очень интересная партия, шансы были у обеих сторон. В один момент я был очень напуган и шокирован, потому что была ситуация, когда китайская шахматистка могла пойти в атаку. Я думаю, Лагно будет фаворитом на тай-брейке, она была чемпионкой мира и по быстры шахматам, и по блицу, а у ее соперницы не было в этом серьезных достижений», — сказал Шипов ТАСС.

Лагно и Тань Чэунъи 4 декабря ждет тай-брейк, шахматистки сыграют четыре партии в быстрые шахматы, а в случае необходимости — в блиц.

«В другой партии Горячкина очень уверенно отстояла свое преимущество, Костенюк играла тот дебют, который редко практикует за черных. Было видно, что каждые решения даются Костенюк с трудом, а Горячкина в этом дебюте за белых имеет большой опыт, и борьба была за то, выиграют ли белые или сыграют вничью. Горячкина практически и рационально подошла к партии и закономерно одержала победу, теперь у нее будет два дня выходных, в отличие от соперниц», — отметил собеседник агентства.

Полуфинальные партии будут сыграны с 6 по 10 декабря (в случае тай-брейка — по 11 декабря).