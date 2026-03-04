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4 марта, 13:03

Карякин обвинил ФИДЕ в двойных стандартах и русофобии

Алина Савинова

Гроссмейстер и сенатор Сергей Карякин указал на предвзятость Международной шахматной федерации (ФИДЕ) после того, как его повторно исключили из рейтинг-листа.

Россиянин был включен в обновленный рейтинг 28 февраля, где занял 10-е место (2750 очков), однако уже 2 марта ФИДЕ удалила его, назвав это «оплошностью».

Причиной стало участие Карякина в выставочном матче с Михаилом Марковым на фестивале «Российская шахматная корона», который не был зарегистрирован за 30 дней до начала — требование ФИДЕ для турниров с участием шахматистов с рейтингом выше 2700 .

«Стандарты двойные. У нас каждый день в мире что-то меняется, и за месяц ты должен согласовывать свое участие... Я не знаю, что у меня завтра будет, не то что через месяц. Такие правила созданы с одной целью — трактовать их так, как выгодно ФИДЕ», — приводит ТАСС слова Карякина.

Он также привел пример с американским гроссмейстером Хикару Накамурой, чей турнир Maritime Chess Open тоже не был зарегистрирован за 30 дней, но никаких последствий не последовало.

«То, что в ФИДЕ сидят люди, настроенные против России, — это не мои выдумки. Это заявления исполнительного директора организации Эмиля Сутовского, который говорил, что это его инициатива — отстранить сборные России от шахматной Олимпиады, отстранить меня и так далее. Это русофобы самые настоящие», — подчеркнул Карякин.

36-летний Карякин является чемпионом мира по рапиду (2012) и блицу (2016), двукратным победителем командного чемпионата мира в составе сборной России (2013, 2019), а также обладателем Кубка мира-2015.

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Источник: ТАСС
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Шахматы
Сергей Карякин (шахматы)
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