Гроссмейстер Раджабов считает, что Карлсен не вернется в борьбу за шахматную корону

Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов высказал мнение, что действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен ушел на пике достижений и в ближайшее время вряд ли будет бороться за мировую корону.

«Я думаю, что, скорее всего, он не вернется, если не будет изменена система розыгрыша звания чемпиона мира, — цитирует РИА «Новости Спорт» Раджабова. — Потому что Карлсен из людей такого склада, которые хотят уходить на своем пике. И ему уже не особо интересно играть при нынешней системе. И если ничего не будет убыстряться и останется классический формат матча за шахматную корону, то он не вернется. А иначе бы он никуда и не уходил. Я не думаю, что в его интересах уход и потом возвращение при существующей системе».

В октябре 2022 года Карлсен официально отказался от матча за мировую шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим. Норвежца заменит китаец Дин Лижэнь, который занял второе место на турнире претендентов.

Матч за звание чемпиона мира по шахматам пройдет в Астане с 7 апреля по 1 мая 2023 года. Призовой фонд матча составит 2 миллиона евро, 60 процентов из которых достанутся победителю, а 40 процентов уйдут претенденту.