Карякин о разнице между зарплатами шахматистов и футболистов: «Обидно и несправедливо»

Гроссмейстер и сенатор Сергей Карякин назвал несправедливой разницу между зарплатами шахматистов и футболистов.

«Обидно, несправедливо. Да, я считаю, что так быть не должно. По крайней мере, не должно быть такой разницы большой между финансовыми заработками какого-нибудь второго запасного футболиста, который в разы получает больше семи шахматистов», — сказал Карякин в интервью на Rutube-канале «Долгов».

По итогам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 27 процентов россиян считают национальным видом спорта хоккей, еще 9 процентов — фигурное катание и футбол.