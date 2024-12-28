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28 декабря, 22:20

Гроссмейстер Долматов: «Карлсен понимает, что его время уходит, и психует»

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Известный российский гроссмейстер и тренер Сергей Долматов прокомментировал отказ Магнуса Карлсена играть на чемпионате мира по блицу и его жесткие высказывания в адрес ФИДЕ по поводу дресс-кода.

«Это просто демарш! Он имеет на это право. Очень жаль, что он уехал, потому что потеря сильного шахматиста всегда обидна, но требования ФИДЕ совершенно справедливы. Магнус решил показать свой норов, что он такой крутой. Он уже в возрасте, все много раз выиграл, но результаты теперь у него будут снижаться. Его время уходит, он это чувствует, поэтому так реагирует. Играл он на чемпионате мира по рапиду неважно. В итоге он просто психанул, но ФИДЕ поступила правильно. Жаль, что такая ситуация случилась», — сказал Долматов «РБ Спорт».

Экс-чемпион мира норвежец Магнус Карлсен после дисквалификации на чемпионате мира по рапиду в Нью-Йорке из-за нарушения дресс-кода отказался играть блиц и в грубой форме раскритиковал политику ФИДЕ, которая настаивает на строгом дресс-коде для шахматистов.

Источник: «РБ Спорт»
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