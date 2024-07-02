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Гроссмейстер Артемьев выступит на международном турнире на ВЭФ

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Российский гроссмейстер Владислав Артемьев рассказал, что примет участие в международном турнире на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

«Планирую слетать во Владивосток, где в рамках форума проходит шахматный турнир. Он входит в мои планы», — сказал Артемьев ТАСС.

ВЭФ пройдет с 3 по 6 сентября. Артемьев выиграл шахматный турнир на форуме в прошлом году. В 2023 году 26-летний россиянин стал бронзовым призером чемпионата мира по блицу

Источник: ТАСС
Шахматы
Владислав Артемьев
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