Гроссмейстер Артемьев выступит на международном турнире на ВЭФ

Российский гроссмейстер Владислав Артемьев рассказал, что примет участие в международном турнире на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

«Планирую слетать во Владивосток, где в рамках форума проходит шахматный турнир. Он входит в мои планы», — сказал Артемьев ТАСС.

ВЭФ пройдет с 3 по 6 сентября. Артемьев выиграл шахматный турнир на форуме в прошлом году. В 2023 году 26-летний россиянин стал бронзовым призером чемпионата мира по блицу