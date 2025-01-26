Грищук считает, что допуск к турнирам ФИДЕ очень поможет юношам и шахматистам с ОВЗ из России

Трехкратный чемпион мира по блицу Александр Грищук считает, что юношам и шахматистам с ОВЗ из России важно получить опыт игры за сборную страны.

Ранее ФИДЕ допустила к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе российские и белорусские юношеские команды (до 18 лет), а также шахматистов с ограниченными возможностями здоровья.

«Меня больше интересуют основные сборные России, мужская и женская. Но, конечно, это лучше, чем ничего. Это можно будет считать первым шагом к полному возвращению всех команд, если затем основные команды восстановят. Конечно, детям и паралимпийцам важно иметь возможность сыграть за сборную своей страны», — сказал Грищук ТАСС.

16 марта 2022 года совет ФИДЕ запретил сборным России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под эгидой организации.