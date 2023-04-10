Грищук считает, что Дин Лижэнь показывает низкий уровень игры в матче за шахматную корону

Трехкратный чемпион мира по блицу россиянин Александр Грищук считает, что китайский шахматист Дин Лижэнь показывает низкий уровень игры в матче за звание чемпиона мира против россиянина Яна Непомнящего.

«В отличие от вчерашней партии, сегодня Ян безукоризненно играл. Тут многое крутится вокруг Дин Лижэня, если вчера он провалил первую часть, а потом отлично защищался, то сегодня он настолько плохо играл всю партию, что Ян ему не оставил никаких шансов. Пока Дин Лижэнь показывает чудовищный уровень. Я хорошо знаю китайца, он нормальный парень, но он как-то странно ведет себя во время партии и что-то несуразное говорит на пресс-конференциях», — приводит слова Грищука ТАСС.

10 апреля Непомнящий черными фигурами одержал победу над представителем Китая во второй партии матча за мировую шахматную корону. Счет в матче стал 1,5:0,5 в пользу россиянина.

Третья партия пройдет 12 апреля и начнется в 12.00 по московскому времени.