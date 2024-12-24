Грищук рассказал о своей работе в сборной Ирана на олимпиаде

Трехкратный чемпион мира по блицу Александр Грищук в интервью «СЭ» поделился мнением о своем дебюте в роли капитана на Всемирной шахматной олимпиаде-2024, которая прошла в сентябре в Будапеште.

— В этом году вы дебютировали на Всемирной шахматной олимпиаде в роли капитана команды, возглавляя сборную Ирана. Как вам этот опыт?

— Было интересно. Единственное, разочаровал необъяснимый для меня запрет капитанам разговаривать друг с другом во время тура. В связи с этим было очень скучно. Я по пять часов просиживал, не знал, чем себя занять. Мне очень интересно, в чем причина.

— То есть не могли пообщаться, например, с Владимиром Крамником (был капитаном сборной Узбекистана) во время тура?

— Нет. Хотя всегда было можно.

— Удовлетворены ли выступлением сборной Ирана?

— Конечно, нет (команда заняла 26-е место. — Прим. «СЭ»). После семи туров шли на втором месте, обыграв Норвегию и Вьетнам. Начали хорошо, боролись, но в итоге очень плохо сыграли (в последних четырех турах уступили Индии, Китаю и Армении, а также сыграли вничью с Румынией. — Прим. «СЭ»).

— Если вам еще поступит предложение возглавить одну из сборных, согласитесь?

— Сложный вопрос. Если Россия будет играть, то я не буду тренировать другую сборную. А мне бы хотелось, чтобы наша команда играла.