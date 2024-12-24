Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 16:45

Грищук рассказал о своей работе в сборной Ирана на олимпиаде

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Трехкратный чемпион мира по блицу Александр Грищук в интервью «СЭ» поделился мнением о своем дебюте в роли капитана на Всемирной шахматной олимпиаде-2024, которая прошла в сентябре в Будапеште.

— В этом году вы дебютировали на Всемирной шахматной олимпиаде в роли капитана команды, возглавляя сборную Ирана. Как вам этот опыт?

— Было интересно. Единственное, разочаровал необъяснимый для меня запрет капитанам разговаривать друг с другом во время тура. В связи с этим было очень скучно. Я по пять часов просиживал, не знал, чем себя занять. Мне очень интересно, в чем причина.

— То есть не могли пообщаться, например, с Владимиром Крамником (был капитаном сборной Узбекистана) во время тура?

— Нет. Хотя всегда было можно.

— Удовлетворены ли выступлением сборной Ирана?

— Конечно, нет (команда заняла 26-е место. — Прим. «СЭ»). После семи туров шли на втором месте, обыграв Норвегию и Вьетнам. Начали хорошо, боролись, но в итоге очень плохо сыграли (в последних четырех турах уступили Индии, Китаю и Армении, а также сыграли вничью с Румынией. — Прим. «СЭ»).

— Если вам еще поступит предложение возглавить одну из сборных, согласитесь?

— Сложный вопрос. Если Россия будет играть, то я не буду тренировать другую сборную. А мне бы хотелось, чтобы наша команда играла.

Александр Грищук. «Если Россия будет играть на Олимпиаде, не стану тренировать другую сборную». Интервью Грищука

Шахматы
Александр Грищук
Читайте также
Роша может уехать в Бразилию, Помазун – уйти в «Спартак». Что происходит с ЦСКА
СМИ сообщили о плане Макрона по вводу войск ЕС на Украину в 2025 году
Михаэль Шумахер впервые станет дедушкой
Орбан высказался о возможных сроках окончания украинского конфликта
Станислав Черчесов близок к увольнению из сборной Казахстана
Два человека пропали без вести при крушении российского судна в Средиземном море
Популярное видео
Обмен СКА и «Магнитки»
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
В каком городе будет выступать АКМ, когда придет в КХЛ?
«Колорадо» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Владимиру Ткачеву дали еще 120 миллионов
«Филадельфия» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Хантер Миска уехал из КХЛ
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» много забивает, но все равно проигрывает
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Чикаго» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
В «Салавате Юлаеве» снова задержки зарплаты
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
В «Ладе» началась распродажа команды?
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Грищук о матче за корону: «Болел за Дина. По многим причинам»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости