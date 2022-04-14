Грищук прокомментировал решение ФШР вступить в Азиатскую шахматную федерацию

Российский гроссмейстер Александр Грищук прокомментировал решение Федерации шахмат России (ФШР) вступить в Азиатскую шахматную федерацию (АШФ).

«Я сказал, что все к этому идет, так и получилось. Никакой сверх грандиозной новости не вижу. Где-то ведь нам играть нужно. Чемпионат Азии — только командный турнир, поэтому это не глобальная разница с Европой», — сказал Грищук Metaratings.ru.

Ранее Международная шахматная федерация отстранила сборную России от участия в командных соревнованиях под эгидой организации. 14 апреля Наблюдательный совет ФШР единогласно принял решение о переходе в АШФ.