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Грищук прокомментировал решение ФШР вступить в Азиатскую шахматную федерацию

Иван Шитик
Корреспондент
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Российский гроссмейстер Александр Грищук прокомментировал решение Федерации шахмат России (ФШР) вступить в Азиатскую шахматную федерацию (АШФ).

«Я сказал, что все к этому идет, так и получилось. Никакой сверх грандиозной новости не вижу. Где-то ведь нам играть нужно. Чемпионат Азии — только командный турнир, поэтому это не глобальная разница с Европой», — сказал Грищук Metaratings.ru.

Ранее Международная шахматная федерация отстранила сборную России от участия в командных соревнованиях под эгидой организации. 14 апреля Наблюдательный совет ФШР единогласно принял решение о переходе в АШФ.

Источник: https://metaratings.ru/news/grossmeyster-grishchuk-prokommentiroval-reshenie-fshr-vstupit-v-aziatskuyu-shakhmatnuyu-federatsiyu-1245715/
Александр Грищук
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