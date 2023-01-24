Грищук оценил перспективы перехода ФШР под эгиду Азиатской шахматной федерации

Российский шахматист Александр Грищук оценил перспективы перехода Федерации шахмат России (ФШР) под эгиду Азиатской шахматной федерации (АШФ).

«Это очень сложный вопрос. В краткосрочной перспективе это, безусловно, хорошо. А в долгосрочной — крайне сложно сказать. Если когда-то отношения в мире нормализуются, все-таки лучше было бы играть в Европе. А если мы выйдем из Европы, неизвестно, будет ли возможно потом туда вернуться.

Безусловно, лучше где-то играть, чем нигде. Другое дело — совершенно не факт, что это получится. Мало кто в Азии хочет лишнюю конкуренцию в лице россиян. Иначе будет гораздо труднее отбираться на турниры, чемпионат Азии будет гораздо сложнее выиграть, если в нем будет участвовать Россия. Наверняка есть достаточно серьезное противодействие со стороны азиатских федераций. Посмотрим, пока сложно комментировать. Но если это произойдет, то, повторюсь, для российских шахмат это будет хорошо в краткосрочной перспективе", — сказал Грищук «Газете.Ru».