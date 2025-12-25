Грищук — о дисквалификации Шевченко: «Если не хотите дисквалифицировать пожизненно, то бан нужен хотя бы лет на десять»

Трехкратный чемпион мира по блицу Александр Грищук в интервью «СЭ» заявил, что у него скептическое отношение к деятельности нынешнего руководства Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

— Достаточно ли усилий прикладывает текущее руководство ФИДЕ для поддержки шахмат в целом и чистого спорта в частности?

— У меня очень скептическое отношение к нынешнему руководству ФИДЕ. К его подходу к читерству это тоже относится. Например, как можно объяснить их решение дисквалифицировать Кирилла Шевченко всего на два года, а по сути на полтора (учитывая, что разбирательство длилось шесть месяцев)? Очевидно, что человек читерил неоднократно. Его поймали, по сути, с поличным... Если не хотите дисквалифицировать пожизненно, то бан нужен хотя бы лет на десять. Это минимальный срок.

Нужно понимать, что читерство в шахматах — это не как допинг в других видах спорта, читерство — это как убийство в уголовном праве. Допинг дает небольшой прирост к результатам. Чтобы с его помощью стать чемпионом, нужно изначально быть одним из лучших. Да и здоровье от допинга подрывается... А в шахматах любой начинающий с телефоном со счетом 10:0 обыграет Магнуса (Карлсена, 16-го чемпиона мира. — Прим. «СЭ»), и никаких побочных эффектов! Так что какие два года за предумышленное с отягчающими?

— А новый чемпионский титул, который ФИДЕ собирается разыгрывать во всех дисциплинах совместно с Norway Chess, — это попытка популяризировать шахматы или новый раскол?

— Знаете, есть такая поговорка: «Даже сломанные часы дважды в сутки показывают правильное время». Вот и ФИДЕ придумала что-то неплохое. Понятно, что затеяли это все норвежцы ради того, чтобы у Магнуса опять был самый престижный титул в шахматах. Наверное, и спонсоры тоже из Норвегии. Но при этом в шахматах появится невероятно интересное соревнование, которое будет определять действительно сильнейшего шахматиста мира. Когда молодцы, тогда молодцы! — сказал Грищук «СЭ».

(Александра Понкратова)