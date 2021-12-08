Российский гроссмейстер Александр Грищук прокомментировал ничью в 10-й партии матча за шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном.

«Десятая партия выдалась скучной. Было непонятно, что хочет Магнус: пытаться выиграть или сделать ничью. У меня родилась версия: он не возражал против ничьей, но не хотел ее быстро делать, чтобы не выйти из спортивного тонуса. Делал ходы, думал, чтобы к следующим партиям подойти в нормальной форме. Никакой интриги нет. Матч доигрывается. Нужно сверхчудо, чтобы спасти матч», — сказал Грищук «Чемпионату».

После 10 партий из 14 россиянин уступает норвежцу со счётом 3,5:6,5.