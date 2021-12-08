Грищук — о противостоянии Непомнящего и Карлсена: «Никакой интриги нет. Матч доигрывается»
Российский гроссмейстер Александр Грищук прокомментировал ничью в 10-й партии матча за шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном.
«Десятая партия выдалась скучной. Было непонятно, что хочет Магнус: пытаться выиграть или сделать ничью. У меня родилась версия: он не возражал против ничьей, но не хотел ее быстро делать, чтобы не выйти из спортивного тонуса. Делал ходы, думал, чтобы к следующим партиям подойти в нормальной форме. Никакой интриги нет. Матч доигрывается. Нужно сверхчудо, чтобы спасти матч», — сказал Грищук «Чемпионату».
После 10 партий из 14 россиянин уступает норвежцу со счётом 3,5:6,5.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/other/news-4538491-match-doigryvaetsya-nikakoj-intrigi-net-grischuk-o-10-j-partii-nepomnyaschego-i-karlsena.html
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