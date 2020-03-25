Грищук не хочет играть на турнире претендентов из-за коронавируса

Российский шахматист Александр Грищук признался, что ему непросто играть на турнире претендентов из-за пандемии коронавируса. Соревнования проходят в Екатеринбурге.

— Я нахожусь в ужасном состоянии, мне совсем не хочется играть, — цитируют «Известия» Грищука. — В самом начале у меня еще не было четкого представления обо всем этом, но сейчас я абсолютно уверен, что турнир следует остановить. Эта атмосфера... Весь персонал в масках, даже охранники. Для меня очень тяжело за этим наблюдать, не хочу здесь находиться, играть партии. Но, несмотря на все вышесказанное, своим текущим результатом я доволен.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 417 556 человек. Умерших — 18 596, выздоровевших — 108 302. В России на данный момент 495 случаев заражения, один человек умер.

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