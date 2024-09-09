Грищук будет капитаном сборной Ирана на Всемирной шахматной олимпиаде

Трехкратный чемпион мира по блицу, один из самых титулованных российских гроссмейстеров Александр Грищук поучаствует во Всемирной шахматной Олимпиаде, которая пройдет с 10 по 23 сентября в Будапеште. Грищук заявлен в качестве капитана сборной Ирана, которая имеет хорошие шансы бороться за высокие места в Венгрии.

Иранцы «посеяны» под 10-м номером и имеют в своем составе двух игроков, чей рейтинг превышает 2700 (Пархам Магсудлу — 2723 и Амин Табатабаи — 2714).

Отметим, что капитаном сборной Узбекистана, которая выиграла прошлую Олимпиаду, является 14-й чемпион мира Владимир Крамник. У узбеков в строю все лидеры, включая шестого номера рейтинга ФИДЕ Нодирбека Абдусатторова (2766).

Сборная России отстранена от турниров под эгидой ФИДЕ по политическим причинам. В конце сентября Федерация шахмат России может быть полностью восстановлена в правах на Генеральной Ассамблее организации.