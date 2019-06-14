Горячкина выиграла турнир претенденток ФИДЕ и сыграет в матче за звание чемпионки мира

Российская шахматистка Александра Горячкина обеспечила себе победу на турнире претенденток в Казани, сыграв вничью с Тань Чжунъи.

20-летняя Горячкина получила право участвовать в матче за звание чемпионки мира против китаянки Цзюй Вэньцзюнь, призовой фонд которого составит 500 тысяч евро, сообщает пресс-служба Российской шахматной федерации.

– Я поздравляю Александру Горячкину и всех российских болельщиков с прекрасным выступлением нашей шахматистки в Казани, – сказал президент РШФ Андрей Филатов.

Досрочная и убедительная победа в таком сильном турнире – это большой успех! И это хороший старт для того, чтобы достойно сыграть самое главное соревнование в жизни шахматиста – матч на первенство мира. Мы будем помогать ей готовиться к матчу за корону и надеемся на успех Александры.