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Горячкина сыграла вничью в третьем туре шахматного турнира претенденток

Анастасия Пилипенко

Российская шахматистка Александра Горячкина сыграла вничью с представительницей Индии Дивьей Дешмукх в третьем туре турнира претенденток.

Россиянка играла белыми фигурами.

После трех туров в турнирной таблице лидируют россиянка Екатерина Ланго и представительница Казахстана Бибисара Асаубаева (по 2 балла). По 1,5 очка у Горячкиной, Дешмукх, Вайшали и Музычук. На счету китаянок Чжу Цзиньэр и Тань Чжунъи по 1 баллу.

Соревнования проходят на Кипре. В них предусмотрено 14 туров (два круга), все участники сыграют каждый с каждым по два раза. Заключительные партии состоятся 15 апреля, в случае необходимости на следующий день пройдет тай-брейк.

Победители мужского и женского турниров претендентов сыграют матчи за мировую шахматную корону с действующими чемпионами — индийцем Доммараджу Гукешем и китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.

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Шахматы
Александра Горячкина
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