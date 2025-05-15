Горячкина квалифицировалась на турнир претенденток 2026 года

Российская шахматистка Александра Горячкина отобралась на турнир претенденток, который пройдет в 2026 году, сообщает ФИДЕ.

26-летняя гроссмейстер заняла первое место в общем зачете по итогам Гран-при ФИДЕ и обеспечила себе участие в турнире. Вместе с Горячкиной на соревнование отобралась китаянка Чжу Цзиньэр.

Победительница турнира претенденток сыграет в матче за шахматную корону с Цзюй Вэньцзюнь из Китая.

Горячкина является трехкратной чемпионкой России, а также победительницей Кубка мира-2023. В 2020 году она уступила Вэньцзюнь в матче за звание чемпионки мира по шахматам.