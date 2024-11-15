Горячкина и Карлсен выиграли турнир по рапиду в Калькутте

Россиянка Александра Горячкина победила в рапиде в шахматном турнире в Индии.

Соревнования прошли в пятницу, 15 ноября, в городе Калькутта.

Горячкина с шестью выигранными партиями и тремя ничьими набрала 7,5 очка и заняла первое место. Другие представительницы России: Екатерина Лагно (4,5 очка, 2 победы, 5 ничьих и 2 поражения) и Валентина Гунина (4,5 очка, 4 победы, 1 ничья, 4 поражения) — заняли 4-е и 6-е места соответственно.