Городецкий считает, что Дин Лижэню предстоят непростые испытания после победы над Непомнящим

Бывший руководитель онлайн-комиссии ФИДЕ Илья Городецкий считает, что Дин Лижэню придется серьезнее относиться к соревнованиям после победы над Яном Непомнящим в матче за мировую шахматную корону.

«Теперь в шахматах двоевластие: есть чемпион мира по классическим шахматам Дин Лижэнь, и есть сильнейший шахматист мира — это, конечно, Магнус Карлсен. Дину предстоят непростые испытания: будучи чемпионом мира, он уже не может себе позволить играть на расслабоне, как в январе в Вейк-ан-Зее. Подобные неудачи будут очень болезненными для его чемпионской репутации», — приводит Sport24 слова Городецкого.

Лижэнь стал 17-м чемпионом мира и первым представителем Китая, кому удалось добиться высшего достижения в шахматах.