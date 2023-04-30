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Городецкий считает, что Дин Лижэню предстоят непростые испытания после победы над Непомнящим

Алина Савинова
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Бывший руководитель онлайн-комиссии ФИДЕ Илья Городецкий считает, что Дин Лижэню придется серьезнее относиться к соревнованиям после победы над Яном Непомнящим в матче за мировую шахматную корону.

«Теперь в шахматах двоевластие: есть чемпион мира по классическим шахматам Дин Лижэнь, и есть сильнейший шахматист мира — это, конечно, Магнус Карлсен. Дину предстоят непростые испытания: будучи чемпионом мира, он уже не может себе позволить играть на расслабоне, как в январе в Вейк-ан-Зее. Подобные неудачи будут очень болезненными для его чемпионской репутации», — приводит Sport24 слова Городецкого.

Лижэнь стал 17-м чемпионом мира и первым представителем Китая, кому удалось добиться высшего достижения в шахматах.

Источник: https://sport24.ru/news/other/2023-04-30-gorodetskiy-lizhenyu-predstoyat-neprostyye-ispytaniya-on-uzhe-ne-mozhet-sebe-pozvolit-igrat-na-rasslabone
Шахматы
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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