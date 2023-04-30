Городецкий — о поражении Непомнящего: «Предположу, что никогда такого в истории шахмат не было»

Бывший руководитель онлайн-комиссии ФИДЕ Илья Городецкий подвел итоги матча за мировую шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем.

«Надо будет что-то написать Яну ближе к вечеру, но, честно говоря, пока не знаю, как найти слова... После предыдущего матча это было легче сделать, тогда соперник просто сильнее играл в шахматы. А в этом противостоянии Непомнящий был как минимум не слабее оппонента, все время лидировал, упустил массу возможностей. Дин Лижэнь повел в счете всего один раз за весь матч, и произошло это как раз в тот момент, когда матч закончился. Предположу, что никогда такого в истории шахмат не было, но от этого не легче», — приводит Sport24 слова Городецкого.

Победитель матча за мировую шахматную корону определился в четвертой партии решающего тай-брейка. Непомнящий белыми фигурами проиграл китайцу, признав поражение на 68-м ходу.