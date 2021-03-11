Глеб Апрышко отличился в турнирах ЦДШ

Международный мастер Глеб Апрышко выиграл два турнира, прошедших в Центральном доме шахматиста. Апрышко одержал победу в соревновании по быстрым шахматам, показав при этом стопроцентный результат — 7 очков из 7. Вторым финишировал 13-летний Никита Петровский из Тольятти — 6. Третье место занял Эльшад Мамедов, набравший 5 очков и опередивший по дополнительным показателям Анатолия Шапкина, Валерия Кедрова и Сергея Коршунова.

В турнире по блицу Глеб Апрышко показал результат 9 очков из 11 и по коэффициенту обошел Якова Геллера, показавшего такой же результат. Бронзу выиграл Константин Житников — 8,5. По 8 очков заработали Анатолий Шапкин и Евгений Камбур. Днем ранее в турнире по блицу победу одержал Владимир Захарцов, набрав в 11 турах 9,5 очков. Глеб Апрышко стал вторым, Михаил Брякин занял третье место — по 8,5. Четвертым финишировал Никита Афанасьев — 8 очков.

Следующие турниры по блицу и рапиду пройдут в ЦДШ 12 и 13 марта.

(Эльдар Мухаметов)