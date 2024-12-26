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Рублевский — о фаворитах чемпионата мира: «В быстрые и блиц нам попроще обыгрывать китаянок»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Главный тренер женской сборной России Сергей Рублевский в интервью «СЭ» рассказал о шансах Анастасии Боднарук, Полины Шуваловы и Леи Гарифуллиной на ЧМ по рапиду и блицу, который пройдет в Нью-Йорке с 26 по 31 декабря.

— Анастасия Боднарук говорила «СЭ», что испытывает давление в связи с защитой титула. Заметили это на сборах?

— Понятно, что это новое состояние для нее, но Настя должна справиться. Ее текущая форма позволяет бороться за самые высокие места. В декабре я видел, с каким запасом она выиграла финальные турниры «Гран-при России» по рапиду и блицу в Сочи. С ней все в порядке.
То же самое могу сказать про Полину [Шувалову]. На сборы она приехала из ОАЭ, где уверенно забрала первый приз у женщин и хорошо боролась с мужчинами в опене. Мне кажется, они все в форме. Понятно, что и соперницы тоже не лыком шиты. В последние годы ЧМ по рапиду и блицу всегда проводится в последних числах декабря. Многие целенаправленно к нему готовятся, выстраивают свои графики, заранее прилетают на место событий. Так что скоро увидим, кто и как готов на самом деле.

— Главное, что за наших вы спокойны.

— Мы со своей стороны сделали все, что могли. За что большое спасибо Федерации шахмат России (ФШР). Постарались максимально подготовить наших девушек. Понятно, что речь не про классику, а про быстрые шахматы и блиц. Но это титул ЧМ, и это дорогого стоит.

— В рейтинг-фаворитах две китаянки: Цзюй Вэньцзюнь (рапид) и Лэй Тинцзе (блиц).

— По мне, представительницы КНР более опасны в классику. Класс игры рукой у наших повыше, думаю, тут шахматные люди меня поймут. В быстрые и блиц нам попроще обыгрывать китаянок, но это не говорит о том, что их надо сбрасывать со счетов. Посмотрите, сколько у них чемпионок мира. Это невероятно. Плюс сейчас подросла плеяда молодых шахматисток из Индии. Так что конкуренция в любом случае высокая.

Еще не стоит забывать про акклиматизацию, которая имеет значение. Не зря говорят, что один час разницы можно компенсировать только за один день пребывания в новом месте. Так что джетлаг в том или ином виде будет почти у всех игроков, кроме местных. Американцам будет комфортно. Остальные, будем считать, в равных условиях.

Валентина Гунина. «Класс игры рукой у наших повыше, в рапид и блиц нам проще обыгрывать китаянок». Рублевский — о стартующем ЧМ
Шахматы
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