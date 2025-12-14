Глава ФШР Филатов: «Мы сожалеем о решении ФИДЕ обратиться в МОК»

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов прокомментировал решение Международной шахматной федерации (ФИДЕ) обратиться в Международный олимпийский комитет (МОК).

«Мое мнение как президента ФШР такое: был поставлен вопрос о полном возвращении сборных России и Белоруссии, вопрос был обсужден, прошло голосование, и данная тема была решена окончательно и бесповоротно. И обращение в МОК для консультаций странное. Так как вопрос о полном снятии рестрикций рассматривался первым, то результат исчерпывающий и легитимный. И, если у ФИДЕ есть вопросы, было бы корректно не затягивать консультациями с МОК, а признать решение — вернуть сборные России и Белоруссии в их полных правах. То, что президент ФИДЕ и совет пытаются отложить решение через консультации с МОК, у нас вызывает сожаление. Надеемся, что совет ФИДЕ как можно быстрее признает объективную действительность и официально объявит о полном снятии рестрикций с федераций России и Белоруссии», — цитирует Филатова ТАСС.

14 декабря состоялось заседание генассамблеи организации. За отмену всех ограничений против российских шахматистов проголосовал 61 делегат, против — 51. После этого большинство опрошенных проголосовали за допуск россиян ко всем соревнованиям под нейтральным флагом.

Позднее глава ФИДЕ Аркадий Дворкович заявил, что федерация примет окончательное решение по допуску после консультации с МОК.