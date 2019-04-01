Глава ФШР Филатов награжден орденом Дружбы

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами выдающихся россиян, информирует портал правовой информации.

За успешное выступление сборной России на чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу в 2018 году в Санкт-Петербурге Путин наградил орденом Дружбы президента Федерации шахмат России Андрея Филатова.

Спортсмен - инструктор сборной России по шахматам Центра спортивной подготовки сборных РФ Екатерина Лагно удостоилась медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени.

Чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу прошел в Санкт-Петербурге 25-31 декабря 2018 года.