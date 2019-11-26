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Допинг

Глава ФИДЕ Дворкович не попадает под рекомендации ВАДА

12:06

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович не попадает под рекомендации комитета по соответствию (CRC) Всемирного допингового агентства (ВАДА), поскольку больше не работает в правительстве Российской Федерации.

CRC WADA рекомендовал исполкому организации запретить России подавать заявки на проведение международных соревнований в течение четырех лет, допускать до международных соревнований только «чистых» российских спортсменов и лишить сборную России возможности выступления под своим флагом на крупных турнирах. Также комитет указал, что члены правительства РФ не имеют права занимать руководящие посты в международных спортивных ассоциациях.

— Наш глава Аркадий Дворкович был вице-премьером правительства России до 7 мая 2018 года, когда истекли полномочия этого кабинета. Таким образом, сейчас он не является частью российского правительства, — приводит «РИА Новости» сообщение ФИДЕ.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191126/1561600349.html

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