Глава ФИДЕ Дворкович не попадает под рекомендации ВАДА

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович не попадает под рекомендации комитета по соответствию (CRC) Всемирного допингового агентства (ВАДА), поскольку больше не работает в правительстве Российской Федерации.

CRC WADA рекомендовал исполкому организации запретить России подавать заявки на проведение международных соревнований в течение четырех лет, допускать до международных соревнований только «чистых» российских спортсменов и лишить сборную России возможности выступления под своим флагом на крупных турнирах. Также комитет указал, что члены правительства РФ не имеют права занимать руководящие посты в международных спортивных ассоциациях.

— Наш глава Аркадий Дворкович был вице-премьером правительства России до 7 мая 2018 года, когда истекли полномочия этого кабинета. Таким образом, сейчас он не является частью российского правительства, — приводит «РИА Новости» сообщение ФИДЕ.