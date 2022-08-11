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Сутовский — о формате турнира претендентов-2022: «Надо было развести по сетке российских и украинских шахматисток»

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Генеральный директор ФИДЕ Эмиль Сутовский рассказал, что организация вынужденно изменила формат турнира претендентов-2022 у женщин. Он пройдет по нокаут-системе.

«Нокаут-система имеет свои плюсы и минусы. В целом она более зрелищна, но при этом возрастает роль рапида (в случае ничейного исхода матча). В данном случае альтернативы особенно не было — ФИДЕ надо было развести по сетке российских и украинских шахматисток. Правда, теоретически они могут встретиться в финале, который пройдет уже в 2023 году, но будем решать проблемы по мере поступления. На данном этапе важно было сохранить всех игроков, найдя достойный и объективный формат, — и это удалось сделать».

В четвертьфиналах между собой сыграют россиянки Александра Горячкина и Александра Костенюк, китаянка Тань Чжунъи и россиянка Екатерина Лагно, Хампи Конеру из Индии и украинка Анна Музычук, а также китаянка Лэй Тинцзе и украинка Мария Музычук.

Четвертьфиналы и полуфиналы пройдут в октябре — ноябре 2022 года, финал состоится в первом квартале 2023 года.

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Эмиль Сутовский
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