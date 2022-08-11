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Генеральный директор ФИДЕ назвал провальным выступление США и Норвегии на Олимпиаде

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Генеральный директор ФИДЕ Эмиль Сутовский прокомментировал выступление сборных США и Норвегии на Всемирной шахматной олимпиаде. Американцы, которые считались фаворитами, заняли пятое место.

«Провальный результат фаворита — давайте называть вещи своими именами — сложился не только из-за плохой игры Каруаны, — отметил «СЭ» Эмиль Сутовский. — Очень ненадежен был Шенкланд, посредственно играл Аронян (для сравнения: сразу 4 участника армянской команды показали перформанс выше, чем Левон). Не знаю изнутри деталей, но показалось, что у американцев не было единой команды. Иногда в шахматах можно обойтись и без этого — собрали звезд и показали результат, — но когда что-что идет не так, то запаса прочности, когда один может заменить другого, нет. Похоже, это и случилось с американцами».

Норвежцы во главе с Магнусом Карлсеном заняли только 59-е место.

«Норвегия разочаровала — такое ощущение, что у коллег Карлсена по команде было раздвоение, — продолжил спикер. — Они не понимали, играть ли им как обычно или надеяться на победы лидера. В результате выступление получилось настолько катастрофическим, что я начинаю задумываться, прав ли я был, назвав результат американцев провалом, — ибо если то был провал, то какой эпитет подойдет к результату норвежцев?»

Магнус Карлсен. «Карлсен вернется в чемпионский цикл — и, возможно, быстрее, чем ожидает публика». Большое интервью гендиректора ФИДЕ
Магнус Карлсен
Эмиль Сутовский
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