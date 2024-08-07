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Сегодня, 15:09

ФШР временно отстранила подозреваемую в попытке отравления соперницы Абакарову

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов сделал заявление о попытке отравления на первенстве Дагестана по шахматам.

«Федерация шахмат России временно отстраняет дагестанскую шахматистку Амину Абакарову от участия во всех соревнованиях, проходящих под эгидой ФШР, до заключения правоохранительных органов, на основании которого будет принято окончательное решение, вплоть до пожизненной дисквалификации», — цитирует Филатова официальный сайт ФШР.

7 августа стало известно, что одной из участниц первенства Дагестана стало плохо во время соревнований, ей вызвали скорую. По камерам организаторы турнира заметили, как Абакарова разливала на столик пострадавшей неизвестное вещество. Сейчас шахматистка уже задержана правоохранительными органами.

Ранее исполнительный директор ФШР Александр Ткачев заявил «СЭ», что организация может пожизненно дисквалифицировать Абакарову, если ее вина будет доказана.

Жуткий случай в шахматном турнире. 40-летняя спортсменка пыталась отравить соперницу ртутью

Источник: ФШР
Шахматы
Андрей Филатов
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