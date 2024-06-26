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ФШР потребовала от ФИДЕ переизбрать в полном составе комиссию по этике

Руслан Минаев
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Федерация шахмат России (ФШР) в письме Международный шахматной федерации (ФИДЕ) потребовала переизбрать комиссию по этике в полном составе.

«В этом же письме мы поднимаем вопрос о переизбрании данной комиссии в полном составе, включая ее председателя, в связи с ее неудовлетворительной работой», — цитирует ТАСС исполнительного директора ФШР Александра Ткачева.

Также ФШР подала апелляцию на решение комиссии по этике и потребовала от ФИДЕ отменить запреты на национальный флаг, гимн и участие сборных в турнирах.

В пятницу, 7 июня, комиссия по этике ФИДЕ лишила Федерацию шахмат России (ФШР) членства в организации сроком на два года.

Источник: ТАСС
Шахматы
ФИДЕ
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ФШР подала апелляцию на решение комиссии по этике ФИДЕ

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