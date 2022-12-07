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Сегодня, 21:26

ФШР попросила Карякина предоставить информацию о предвыборной команде до 12 декабря

Иван Шитик
Корреспондент
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Наблюдательный совет Федерации шахмат России (ФШР) направил Сергею Карякину запрос о необходимости предоставить информацию о вице-президентах для регистрации гроссмейстера в качестве кандидата в президенты организации до 12 декабря, сообщает ТАСС.

Карякин должен уведомить ФШР о планируемом количестве вице-президентов до 18.00 (мск) 12 декабря. Выборы главы ФШР пройдут 17 декабря в Москве.

2 декабря Федерация шахмат Чеченской Республики выдвинула кандидатуру Карякина на пост президента ФШР. На следующий день шахматист у себя в Telegram-канале подтвердил намерение участвовать в выборах.

Действующий президент организации Андрей Филатов 16 ноября ранее сообщил о решении переизбираться на этот пост.

Источник: https://tass.ru/sport/16531103
Сергей Карякин (шахматы)
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