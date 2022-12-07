ФШР попросила Карякина предоставить информацию о предвыборной команде до 12 декабря

Наблюдательный совет Федерации шахмат России (ФШР) направил Сергею Карякину запрос о необходимости предоставить информацию о вице-президентах для регистрации гроссмейстера в качестве кандидата в президенты организации до 12 декабря, сообщает ТАСС.

Карякин должен уведомить ФШР о планируемом количестве вице-президентов до 18.00 (мск) 12 декабря. Выборы главы ФШР пройдут 17 декабря в Москве.

2 декабря Федерация шахмат Чеченской Республики выдвинула кандидатуру Карякина на пост президента ФШР. На следующий день шахматист у себя в Telegram-канале подтвердил намерение участвовать в выборах.

Действующий президент организации Андрей Филатов 16 ноября ранее сообщил о решении переизбираться на этот пост.