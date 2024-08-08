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Сегодня, 11:30

ФШР подвела итоги акции «100 сеансов в 100 городах России»

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По случаю празднования своего столетия, а также самого главного профессионального праздника — Дня шахмат — Федерация шахмат России провела всероссийскую акцию «100 сеансов в 100 городах России», которая завершилась 31 июля.

Сеансы одновременной игры прошли в 144 городах и населенных пунктах 37 регионов России — городах федерального значения Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, республиках Адыгея, ДНР, Карелия, Крым, Мордовия, Татарстан, Удмуртия и Чувашия, Алтайском, Краснодарском, Пермском, Приморском и Ставропольском краях, Архангельской, Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Кемеровской, Курской, Липецкой, Новосибирской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Свердловской, Смоленской, Тульской и Ярославской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре.

В мероприятиях приняли участие почти 3000 человек.

Пресс-служба ФШР

Шахматы
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