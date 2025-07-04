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4 июля 2025, 04:45

ФШР поддержит кандидата на пост главы ФИДЕ, который вернет российским шахматистам права

Ана Горшкова
Корреспондент

Глава Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов заявил, что ФШР поддержит того кандидата на пост главы президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ), который пообещает восстановить российские сборные.

«Выборы главы FIDE ожидаются в следующем году. И мы поддержим любого кандидата, который пообещает вернуть нам флаг и гимн и допустит наши сборные к международным соревнованиям. А также прекратит дискриминационную политику по отношению к нашим шахматистам», — приводит слова Филатова ТАСС.

Ранее Кирсан Илюмжинов заявил о желании баллотироваться на пост главы ФИДЕ. Сейчас организацию возглавляет Аркадий Дворкович.

28 февраля 2022 года ФИДЕ допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Источник: ТАСС
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Шахматы
Андрей Филатов
ФИДЕ
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