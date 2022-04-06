Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 16:35

ФШР подала апелляцию на решение ФИДЕ отстранить Карякина

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

В Федерации шахмат России (ФШР) сообщили, что подали апелляцию на решение Международной шахматной федерации (ФИДЕ) отстранить российского гроссмейстера Сергея Карякина на шесть месяцев.

«Президент ФШР Андрей Филатов подает апелляцию на решение комиссии ФИДЕ отстранить Сергея Карякина на шесть месяцев, начиная с 21 марта 2022 года. В этот день комиссия признала гроссмейстера виновным в нарушении статьи 2.2.10 Этического кодекса ФИДЕ и вынесла вердикт о его дисквалификации», — говорится в заявлении на официальном сайте ФШР.

Карякин получил шестимесячную дисквалификацию из-за политических высказываний в отношении событий на Украине. Из-за отстранения шахматист пропустит свой четвертый турнир претендентов, который пройдет в Мадриде с 16 июня по 7 июля.

Ранее в ФИДЕ заявили, что дисквалификация Карякина не будет продлена, но ему могут предъявить новые обвинения.

Источник: https://ruchess.ru/news/all/reshenie_komissii_fide_po_etike_v_otnoshenii_sergeya_karyakina_obzhalovano/
Андрей Филатов
Сергей Карякин (шахматы)
ФИДЕ
0
Читайте также
Пять основных симптомов рака простаты
Чьи ледовые шоу в 2022 году круче? У Тутберидзе, у Плющенко или у Авербуха
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ФИДЕ: дисквалификация Карякина не будет продлена, но ему могут предъявить новые обвинения
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости