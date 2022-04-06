ФШР подала апелляцию на решение ФИДЕ отстранить Карякина

В Федерации шахмат России (ФШР) сообщили, что подали апелляцию на решение Международной шахматной федерации (ФИДЕ) отстранить российского гроссмейстера Сергея Карякина на шесть месяцев.

«Президент ФШР Андрей Филатов подает апелляцию на решение комиссии ФИДЕ отстранить Сергея Карякина на шесть месяцев, начиная с 21 марта 2022 года. В этот день комиссия признала гроссмейстера виновным в нарушении статьи 2.2.10 Этического кодекса ФИДЕ и вынесла вердикт о его дисквалификации», — говорится в заявлении на официальном сайте ФШР.

Карякин получил шестимесячную дисквалификацию из-за политических высказываний в отношении событий на Украине. Из-за отстранения шахматист пропустит свой четвертый турнир претендентов, который пройдет в Мадриде с 16 июня по 7 июля.

Ранее в ФИДЕ заявили, что дисквалификация Карякина не будет продлена, но ему могут предъявить новые обвинения.