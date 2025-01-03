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Сегодня, 14:05

ФШР планирует обязать шахматистов возвращать спонсорские деньги в случае смены гражданства

Сергей Ярошенко
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Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов сообщил, что ФШР обратится к крупнейшим спонсорам российских шахматистов с предложением включить в контракты пункт, обязывающий игроков возвращать спонсорские деньги в случае смены спортивного гражданства.

«ФШР приняла решение обратиться ко всем крупным российским спонсорам, помогающим шахматистам и их командам, чтобы в обязательном порядке в контракты был внесен пункт, согласного которому шахматист обязан вернуть все спонсорские деньги в случае смены спортивного гражданства. ФШР сделала выводы и подобную практику уже ввела после того, как ряд шахматистов сменили гражданство после 2022 года», — приводит слова Филатова ТАСС.

Согласно данным Международной федрации шахмат (FIDE), за 2023 год спортивное гражданство сменили 104 российских шахматиста.

Источник: ТАСС
Шахматы
Андрей Филатов
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