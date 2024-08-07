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Сегодня, 13:27

ФШР может пожизненно дисквалифицировать шахматисту в случае признания ее виновной в отравлении соперницы

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Исполнительный директор ФШР Александр Ткачев в разговоре с «СЭ» прокомментировал инцидент с отравлением шахматистки на первенстве Дагестана.

«Мы все информацию черпаем из одного источника. Но, к сожалению, факт имел место. Вещество? Это была ртуть. В первую очередь я желаю здоровья и скорейшего выздоровления пострадавшей. Уверен, что все будет хорошо и она в ближайшее время вернется за шахматную доску. Правоохранительные органы занимаются расследованием. Ждем их выводов. В зависимости от результатов расследования ФШР будет руководствоваться этим при принятии собственного решения. А наше решение будет максимально жестким, вплоть до пожизненной дисквалификации в случае доказательства ее вины. Мы имеем на это все юридические возможности», — сказал Ткачев «СЭ».

Ранее стало известно, что одной из шахматисток стало плохо после старта соревнований, ей вызвали скорую. После этого организаторы посмотрели записи камеры наблюдения и заметили, как одна из участниц турнира разливает на шахматном столе неизвестное вещество.

Шахматы
Александр Ткачев
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