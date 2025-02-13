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13 февраля 2025, 12:19

FONBET Кубок России по шахматам стартует в Кольцово

Этап FONBET Кубка России по шахматам среди мужчин «Мемориал Льва Сандахчиева» пройдет с 14 по 19 февраля 2025 года в лицее «Технополис» (Новосибирская область, Кольцово).

Это будет первый этап, который откроет розыгрыш главного трофея кубковых соревнований, проходящих на территории России в течение всего года. Участие в соревнованиях подтвердили спортсмены из многих уголков страны.

Среди участников — чемпион России (2014) Игорь Лысый (Челябинская область), победитель Всемирной шахматной Олимпиады в составе сборной России (1998), действующий обладатель Кубка страны Вадим Звягинцев (Москва), чемпион России по быстрым шахматам (2024) Никита Афанасьев (Краснодарский край), чемпион России по блицу (2023) Жамсаран Цыдыпов (Республика Бурятия), чемпион России, обладатель Кубка России (2000) Сергей Волков (Республика Мордовия) и другие известные шахматисты.

Соревнования пройдут традиционно по швейцарской системе в 9 туров, и впервые — с укороченным контролем времени. Гарантированный призовой фонд турнира составит 700 тысяч рублей.

Первый этап Кубка России 2025 года посвящен основателю и руководителю Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», академику Российской академии наук Льву Степановичу Сандахчиеву (1937-2006). Во многом благодаря Сандахчиеву под Новосибирском возник наукоград Кольцово. Сам академик являлся основателем первой шахматной секции в поселке.

Игровые дни: 15-18 февраля.

Пресс-служба ФШР

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