Финал Кубка России среди женщин пройдет в Туле

Возможно, первое за последние месяцы всероссийское шахматное соревнование, которое пройдет не в режиме онлайн, состоится 1-2 августа в Туле.

Сесть за шахматные доски смогут участницы финала Кубка России среди женщин по решению композиций. Турнир примет шахматный клуб СШОР «Юность».

Принять участие в соревнованиях смогут все желающие шахматистки, имеющие гражданство России и справку о медицинском допуске к соревнованиям. Призовой фонд Кубка составляет 28 тысяч рублей.