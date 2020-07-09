Шахматы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Шахматы

Финал Кубка России среди женщин пройдет в Туле

9 июля 2020, 23:27

Возможно, первое за последние месяцы всероссийское шахматное соревнование, которое пройдет не в режиме онлайн, состоится 1-2 августа в Туле.

Сесть за шахматные доски смогут участницы финала Кубка России среди женщин по решению композиций. Турнир примет шахматный клуб СШОР «Юность».

Принять участие в соревнованиях смогут все желающие шахматистки, имеющие гражданство России и справку о медицинском допуске к соревнованиям. Призовой фонд Кубка составляет 28 тысяч рублей.

Шахматы: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
6
Офсайд
Предыдущая статья Следующая статья
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир