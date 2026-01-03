Филатов: «Шахматный мир устал от дискриминации россиян по политическим причинам»

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов подвел итоги года.

«Если говорить об итогах ушедшего года, то у нас были спортивные достижения, которыми может гордиться страна. Самым главным считаю, что шахматный мир поддержал нас — 61 страна проголосовала за полное снятие рестрикций с наших команд, за то, чтобы все наши команды участвовали в соревнованиях без ограничений, с флагом и гимном. Международная шахматная федерация (ФИДЕ) консультируется с Международным олимпийским комитетом (МОК), но голосование показало, что мир устал от дискриминации по политическим причинам», — цитирует Филатова ТАСС.

В середине декабря на генассамблее ФИДЕ 61 делегат проголосовал за отмену всех ограничений против российский шахматистов, против — 51. Большинство опрошенных проголосовали за допуск россиян до всех соревнований в нейтральном статусе.