Филатов сравнил противостояние Непомнящего и Лижэня с финалом ЧМ-2022

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов прокомментировал для «СЭ» ничью в 14-й партии матча за мировую шахматную корону между Яном Непомнящим (Россия) и Дин Лижэнем (Китай).

«Начались шахматные пенальти. Валидольный матч закончился. Верим, что Ян — это наша Аргентина. Нам нужна большая удача, ждем ее!» — сказал Филатов «СЭ».

Партия продолжалась больше шести с половиной часов и завершилась после 90-го хода. Счет перед последней партией с классическим контролем времени равный — 7-7.

Новый чемпион мира определится на тай-брейке в воскресенье, 30 апреля.