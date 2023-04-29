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29 апреля, 19:50

Филатов сравнил противостояние Непомнящего и Лижэня с финалом ЧМ-2022: «Начались шахматные пенальти. Верим, что Ян — это наша Аргентина»

Филатов сравнил противостояние Непомнящего и Лижэня с финалом ЧМ-2022
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов прокомментировал для «СЭ» ничью в 14-й партии матча за мировую шахматную корону между Яном Непомнящим (Россия) и Дин Лижэнем (Китай).

«Начались шахматные пенальти. Валидольный матч закончился. Верим, что Ян — это наша Аргентина. Нам нужна большая удача, ждем ее!» — сказал Филатов «СЭ».

Партия продолжалась больше шести с половиной часов и завершилась после 90-го хода. Счет перед последней партией с классическим контролем времени равный — 7-7.

Новый чемпион мира определится на тай-брейке в воскресенье, 30 апреля.

Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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