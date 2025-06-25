Шахматы
Филатов сравнил Крамника с Дон Кихотом, сражающимся с ветряными мельницами

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов высказал мнение, что четырнадцатый чемпион мира Владимир Крамник является настоящим Дон Кихотом, который борется с ветряными мельницами, но его все любят и ценят.

25 июня гроссмейстеру исполнилось 50 лет.

«Он великий чемпион, и мы его поздравляем с юбилеем. Крамник — большая шахматная личность. Мы гордимся, что он активно популяризирует наш вид спорта», — сказал Филатов.

С 2023 года Крамник стал проводить собственные расследования на предмет жульничества. Россиянин выпустил несколько видеороликов, в которых представлял итоги своих расследований.

«Эта его борьба, конечно, с ветряными мельницами, но он настоящий Дон Кихот, которого любят и ценят», — сказал Филатов.

Источник: ТАСС
