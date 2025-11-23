Филатов считает, что российские шахматистки триумфально вернулись на международные турниры

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов прокомментировал победу российских шахматисток на командном чемпионате мира. В финале россиянки обыграли команду Азербайджана.

«После долгого перерыва, связанного с санкциями против российских спортсменов, наши шахматистки триумфально вернулись на международную арену. Победа на командном чемпионате мира без единого матчевого поражения — это огромная заслуга наших спортсменок и тренерского штаба, а также свидетельство нашей силы. Особо хочу отметить Полину Шувалову, которая в 10 сыгранных ею партиях набрала 9,5 очка. Поздравляю нашу команду с волевой победой на этом сложнейшем соревновании и желаю всем новых успехов! Надеюсь, что за возвращением женской сборной последует и допуск мужской команды с нашим дальнейшим участием на Всемирной шахматной олимпиаде», — приводит слова Филатова ТАСС.

В 2025 году россиянки на командном чемпионате мира выступили в нейтральном статусе.