Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Уведомления
Главная
Шахматы

23 ноября 2025, 20:48

Филатов считает, что российские шахматистки триумфально вернулись на международные турниры

Ана Горшкова
Корреспондент

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов прокомментировал победу российских шахматисток на командном чемпионате мира. В финале россиянки обыграли команду Азербайджана.

«После долгого перерыва, связанного с санкциями против российских спортсменов, наши шахматистки триумфально вернулись на международную арену. Победа на командном чемпионате мира без единого матчевого поражения — это огромная заслуга наших спортсменок и тренерского штаба, а также свидетельство нашей силы. Особо хочу отметить Полину Шувалову, которая в 10 сыгранных ею партиях набрала 9,5 очка. Поздравляю нашу команду с волевой победой на этом сложнейшем соревновании и желаю всем новых успехов! Надеюсь, что за возвращением женской сборной последует и допуск мужской команды с нашим дальнейшим участием на Всемирной шахматной олимпиаде», — приводит слова Филатова ТАСС.

В 2025 году россиянки на командном чемпионате мира выступили в нейтральном статусе.

Источник: ТАСС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Шахматы
Андрей Филатов
Читайте также
Досмотры игроков с собаками, стрельба у базы англичан, желание ФБР сбивать беспилотники. Что творится с безопасностью на ЧМ-2026
Суд в Санкт-Петербурге ограничил распространение фильма с Тимоти Шаламе
Все города ЧМ-2026 по футболу: список из 16 городов, стадионы и матчи в США, Канаде и Мексике
Во Франции потребовали прекратить помощь Киеву из-за безумной мобилизации
Какая страна — участница чемпионата мира нам ближе, за кого болеть? Разбираемся на цифрах
Что произошло за день 9 июня. Главное
Популярное видео
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Российские шахматистки выиграли командный чемпионат мира

Ткачев заявил, что российская шахматная школа является самой сильной в мире
Новости
RSS RSS
Все новости