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Филатов: «Решающая партия матча за звание чемпиона мира требует расследования ФИДЕ»

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Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов заявил, что результат решающей партии матча за звание чемпиона мира между индийцем Гукешем Доммараджу и китайцем Дин Лижэнем вызывает вопросы и требует расследования со стороны Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

В четверг Гукеш черными фигурами обыграл Дин Лижэня в 14-й партии матча, одержал победу со счетом 7,5:6,5, и стал 18-м чемпионом мира.

По словам Филатова, результат последней партии вызвал недоумение у профессионалов и любителей шахмат. В равном эндшпиле Дин Лижэнь допустил грубую ошибку на 55-м ходу, Гукеш получил большое преимущество в пешечном окончании. Через три хода китайский шахматист сдался.

«Действия китайского шахматиста на решающем отрезке крайне подозрительны и требуют отдельного расследования со стороны ФИДЕ», — приводит ТАСС слова Филатова.

Он подчеркнул, что проиграть позицию, в которой был Дин Лижэнь, сложно даже перворазряднику.

«Поражение китайского шахматиста в сегодняшней партии вызывает массу вопросов и похоже на умышленное», — сказал Филатов.

18-летний Гукеш стал самым молодым в истории чемпионом мира по шахматам.

Источник: ТАСС
Гукеш Доммараджу
Дин Лижэнь
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