Филатов рассказал, могут ли санкции ФИДЕ повлиять на участие Непомнящего в матче за мировую шахматную корону

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов рассказал, могут ли санкции ФИДЕ повлиять на проведение матча за мировую шахматную корону с участием россиянина Яна Непомнящего.

— Не помешают санкции ФИДЕ? Ведь и шахматную Олимпиаду отняли, к сожалению.

— У нас 7 августа выборы президента ФИДЕ. Мы очень надеемся, что шахматный мир, как один из интересных миров, проголосует за представителя России Аркадия Владимировича Дворковича. Это будет такое большое первое международное событие в мире спорта. И надеюсь, что представитель России победит. 8 августа мы официально поставили многоэтапный вопрос о том, чтобы вернуть наши команды. Вопрос первый: мы хотим вернуть шахматистов с ограниченными возможностями на Олимпиаду. Также детские и юношеские соревнования. И, конечно, национальные команды. Вот у нас как бы все эти вопросы буду в повестке. 8 августа будет голосование. ФИДЕ — старейшая организация, ей почти 100 лет, 190 стран представляют. Мы будем как раз смотреть, как будет голосовать мир за представителей России и за возврат российских национальных команд на официальные соревнования. Будет тайное голосование.

20 июля стало известно, что норвежец отказался от матча за мировую шахматную корону с Непомнящим. Он объяснил свое решение тем, что у него нет мотивации проводить этот матч.

Непомнящий должен провести матч с китайцем Дин Лижэнем, который стал вторым на турнире претендентов.