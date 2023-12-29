Филатов: «Боднарук преподнесла великолепный подарок всем любителям шахмат в России к Новому году»

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов прокомментировал победу российской шахматистки Анастасии Боднарук на чемпионате мира по рапиду.

«Анастасия — большая молодец. Поздравляю с выдающимся достижением в этом году. Она стала чемпионкой России, выиграла чемпионат ШОС в составе сборной России и такую престижную золотую награду в Самарканде. Преподнесла великолепный подарок всем любителям шахмат в России к Новому году», — цитирует ТАСС Филатова.

Всего по итогам 11 туров 31-летняя россиянка набрала 8,5 очка, как и ее соперницы китаянка Лэй Тинцзе и Хампи Конеру из Индии. Однако на тай-брейке она обыграла Конеру (2,5-1,5) и завоевала титул чемпионки мира по рапиду.

Шахматный чемпионат мира по рапиду и блицу проходит в Самарканде (Узбекистан) с 26 по 30 декабря.