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Сегодня, 20:03

Филатов: «Суперфинал чемпионата России по шахматам в этом году оказался сильным как никогда»

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Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов подвел итоги чемпионата России по шахматам, который состоялся в Барнауле.

«Суперфинал в этом году оказался сильным как никогда, на протяжении всего турнира шла бескомпромиссная борьба, и наши сборники показали высокие результаты. Уверен, что уровень суперфинала будет таким же высоким на ежегодной основе. И поздравляю чемпионов — они показали красивую, уверенную игру на турнире», — сказал Филатов ТАСС.

У женщин победу одержала Екатерина Лагно, у мужчин по итогам тай-брейка победителем стал Владислав Артемьев.

Источник: ТАСС
Шахматы
Андрей Филатов
Владислав Артемьев
Екатерина Лагно
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