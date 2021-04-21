Филатов считает, что партия Непомнящего и Каруаны будет ключевой на шахматном турнире претендентов

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов высказался о предстоящей партии российского шахматиста Яна Непомнящего и американца Фабиано Каруаны.

«По выступлению Яна в Екатеринбурге можно сказать, что сегодня он уверенно переиграл в дебюте соперника и дальше партия носила технический характер. Следующая партия против Каруаны покажет, в какой форме он находится и вообще будет чрезвычайно важной с турнирной точки зрения. Будем болеть, смотреть, и то, что наш шахматист лидирует перед выходным днем, это важно. Но главные партии у него впереди», — цитирует Филатова ТАСС.

Партия между россиянином и американцем состоится в пятницу, 23 апреля. Турнир, приостановленный весной прошлого года из-за пандемии коронавируса, возобновился в понедельник.