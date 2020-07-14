Филатов определил состав сборной России на первую онлайн Олимпиаду ФИДЕ

Первая Всемирная шахматная онлайн Олимпиада ФИДЕ пройдет с 22 июля по 30 августа. Согласно правилам соревнования, сборная России начнет свое выступление с финального этапа, который стартует 19 августа.

Состав сборной России

Мужчины: Александр Грищук, Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Владислав Артемьев;

Юноши: Андрей Есипенко, Алексей Сарана.

Женщины: Екатерина Лагно, Александра Горячкина, Александра Костенюк, Валентина Гунина;

Девушки: Полина Шувалова, Маргарита Потапова.

Капитан команды — международный гроссмейстер Александр Мотылев.

Все юноши и девушки в российской сборной (А. Есипенко, А. Сарана, П. Шувалова и М. Потапова) проходили обучение в шахматном отделении образовательного центра «Сириус».

В Олимпиаде могут принять участие команды всех стран, входящих в Международную шахматную федерацию (ФИДЕ). Уже зарегистрировано свыше 120 команд, включая сильнейшие мировые сборные. Каждая команда представлена 6 «основными досками» и 6 запасными.

Это первый случай в истории, когда международная спортивная федерация проводит важнейшее международное соревнование онлайн. Старший тренер мужской сборной России, президент Федерации шахмат России Андрей Филатов считает, что эта Олимпиада может открыть новую страницу в истории спорта.

— В период пандемии коронавируса шахматы оказались единственным видом спорта, который активно развивается в режиме онлайн, — отметил Филатов. — Если организованная ФИДЕ онлайн Олимпиада пройдет успешно, то на этот опыт могут обратить внимание другие международные спортивные федерации.

В свое время шахматисты ввели понятие «чемпион мира»: первый официальный спортивный титул был разыгран между Вильгельмом Стейницем и Иоганном Цукертортом в 1886 году. Я полагаю, что всемирная онлайн Олимпиада ФИДЕ, в которой принимают участие представители более 120 команд со всех уголков Земли, станет важной вехой в истории мирового спорта. Шахматная сборная России приложит все усилия для того, чтобы выступить достойно в этом инновационном соревновании. (Этери Кублашвили)