Филатов назвал выдающимися результаты российских шахматистов на командном чемпионате Европы

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов отметил, что женская и мужская сборные России показали выдающиеся результаты на командном чемпионате Европы в Батуми. Обе команды завоевали на нем золотые медали.

— Гордимся выдающимся успехом наших сборных, женская сборная показала, что может добиваться серьезных результатов, очень рад за команду, — цитирует ТАСС Филатова. — У мужской сборной был экспериментальный состав, и он тоже не подвел. Гордимся, перед началом я надеялся порадовать любителей шахмат двумя золотыми медалями наших сборных, и здорово, что удалось.