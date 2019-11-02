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Филатов назвал выдающимися результаты российских шахматистов на командном чемпионате Европы

16:27

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов отметил, что женская и мужская сборные России показали выдающиеся результаты на командном чемпионате Европы в Батуми. Обе команды завоевали на нем золотые медали.

— Гордимся выдающимся успехом наших сборных, женская сборная показала, что может добиваться серьезных результатов, очень рад за команду, — цитирует ТАСС Филатова. — У мужской сборной был экспериментальный состав, и он тоже не подвел. Гордимся, перед началом я надеялся порадовать любителей шахмат двумя золотыми медалями наших сборных, и здорово, что удалось.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7074385

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